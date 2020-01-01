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LeBron, "Yılın BET Sporcusu" seçildi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, büyük koleksiyonuna bir ödül daha ekledi ve Yılın BET (Siyahi Eğlence Televizyon Ağı Topluluğu) Sporcusu seçildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, büyük koleksiyonuna bir ödül daha ekledi ve Yılın BET (Siyahi Eğlence Televizyon Ağı Topluluğu) Sporcusu seçildi.

Haberleri görünce, Lakers yıldızı Twitter'da şu şekilde reaksiyon gösterdi:

"Teşekkür ederim. Onur duydum."

LeBron sadece NBA'deki en iyi oyuncu değil, aynı zamanda bu kuşağın en iyi rol modeli. King, 15 yaşından beri hep gündemde ve sahip olduğu şöhret ile kendisi için olan beklentileri, çoğu insanın hayal ettiğinden daha iyi idare ediyor.

Dahası, LeBron, memleketi Ohio'da bir okul kurulmasına da yardımcı olmuştu. Geçen sene açılan okulda, rakamlar öğrencilerin çalışmalarıyla mükemmel performans gösterdiğini açığa çıkarmıştı.

Ayrıca LeBron, dünya üzerindeki sosyal meselelerde de oldukça sesi çıkan bir isim ve Black Lives Matter hareketini desteklerken, haksızlıkların son dönemde açığa çıkması için sosyal medyada oldukça aktif olmuştu. Ayrıca, diğer bir takım sporcuların yer aldığı bir oy hakları girişiminin sorumluluğunu da üstleniyor.


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