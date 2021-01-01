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LeBron: "Yeni Lakers kadromuz için çok heyecanlıyım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon için yenilenmiş olan Lakers kadrosuyla ilgili "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu sezon için yenilenmiş olan Lakers kadrosuyla ilgili "çok heyecanlı" olduğunu söyledi.

Takımın medya gününde konuşan LeBron, kariyerinde 19'uncu kez yeni bir NBA sezonuna hazırlanıyor olsa da, sahaya çıkıp rekabet etme konusunda hala oldukça istekli olduğunu açıkladı:

"Çok heyecanlıyım. Sabah 5.30'dan beri ayaktayım. Arabayla buraya gelirken de heyecanlıydım. Yeni bir sezona hazırlanacağım ve takım arkadaşlarımı göreceğim için sabırsızdım. Doğrusu sizleri de (basın) gördüğüme sevindim. Bazen çok iyi, bazen de çok iyi olmayan sorularınızı özledim. Bu yıl bizi bekleyen şeyler için heyecanım büyük. Her gün ayrı bir süreç ve yolculuğun bir parçası."

"YAŞLI DİYENLERE GÜLÜYORUM"

Aralık ayında 37 yaşına girecek olan LeBron, yeni Lakers'ın yaşlı bir takım olduğu konusundaki tartışmalara da değindi:

"Yaş konusunda konuşulanlara çok gülüyorum. Ciddi anlamda gülüyorum, öylesine demiyorum. Bazı 'meme'ler ve şakalar çok komikti. Gazeteleri ve benzeri şeyleri okuyan ve takip eden çok insan var. Lakin bu oyun, sahadaki dört çizgi arasında kazanılıyor. Haberlerde, gazetelerde ya da spor programlarında değil.

Sahaya çıkıp gerekeni ortaya koyarsak, algıyı biz değiştiririz. Bildiğimiz bir şey var ki, uzun süredir bu ligde bulunan ve kazanmak için ne yapılması gerektiğini anlayan adamlarımız var. Bizim işimiz kazanmak. Ve bunu ara sıra değil, her zaman başarmak. Bunu da dört gözle bekliyorum."


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