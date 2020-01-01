LeBron: "Yaş günümde oynayabilecek olmak, büyük lütuf"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, bu hafta 36'ncı yaşına girerken bir maçta oynaması hakkındaki düşüncelerini paylaştı.



Yarın 30 Aralık'ta Lakers'ın deplasmanda San Antonio Spurs ile karşılaşacağı sırada 36 yaşına girecek olan James, muhabirlere şunları söyledi:



"Şimdiye dek doğum günlerimde oynayabildiğim için çok şanslıydım. Bana sevdiğim oyunu oynamam ve hayatımın yeni bir senesini kutlamam için fırsat sağlamış oluyor. Harika bir takım ve harika bir organizasyon için oynamak, bunu çok daha iyi hale getiriyor. Sevdiğim işi yaptığım için, oldukça mutlu ve gururluyum."



