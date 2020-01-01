LeBron, "yapımız farklı" ifadesine açıklık getirdi

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers ekibi için kullandığı "yapımız farklı" ifadesini açıkladı.



Lakers'ın geçtiğimiz gece Portland Trail Blazers'ı mağlup ettiği playoff ilk turu 2. maçı sırasında, James'in benchte otururken takım arkadaşlarına "yapılarının farklı olduğunu" söylediği bir video ortaya çıkmıştı.



LeBron, karşılaşmadan sonra muhabirlere bu ifadeyi şu şekilde açıklık getirdi:



"Bizi, ligdeki başka hiç kimseyle karşılaştırmıyorum. Diğer takımların yaptığı şeylerden veya harcadıkları vakitten falan değil. Sadece bu yıl bizim nasıl bir sezon geçirdiğimizi biliyorum. Bir sezonda üç veya dört sezon geçmiş gibiydi sanki. Antrenman kampından hazırlık maçlarına, yurtdışına seyahatlere, yeni yıla girmeye, Kobe'nin ve o helikopterdeki kurbanların trajik ölümüne, sezonun sonuna, Rondo'nun yılın büyük bir bölümü için oynamamasına, sezonun yeniden başlamasına ve kardeşimiz Avery Bradley'in burada olmamasına bakınca, üç veya dört farklı sezon geçmiş gibi geliyor. Neler yapabileceğimizi biliyorum, yapımızın nasıl olduğunu biliyorum ve bizi kimseyle karşılaştırmıyorum. Bizi bizimle karşılaştırıyorum. Bunu tüm oyuncularımıza yönlendiriyorum, çünkü bu bizim zihniyetimizle ilgili değil."



