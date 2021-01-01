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LeBron "yakında dönüyorum" dese de, durum öyle olmayabilir!

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, yakın zamandaki Instagram paylaşımı ile döneceğinin sinyallerini veren LeBron James'in hâlâ "süresiz olarak kadro dışı" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel, yakın zamandaki Instagram paylaşımı ile döneceğinin sinyallerini veren LeBron James'in hâlâ "süresiz olarak kadro dışı" olduğunu söyledi.

20 Mart'tan beri sağ ayak bileği burkulması nedeniyle kadro dışında bulunan LeBron'un, önümüzdeki hafta parkelere dönebileceği söylenmişti.

Instagram hesabında arenada koşarken çekilmiş bir videosunu paylaşarak takipçilerini heyecanlandıran LeBron, açıklama olarak "Yakında dönüyorum. Ciddiyim." ifadelerini kullanmıştı.

Spectrum Sportsnet'ten Mike Trudell, Vogel'ın konuyla ilgili söyledilerini şu şekilde aktardı:

"Frank Vogel, LeBron'un muhtemel geri dönüşüyle alakalı yaptığı Instagram paylaşımıyla ilgili olarak, kendisinin bir zaman çizelgesi olmaksızın 'süresiz olarak kadro dışı' olduğunu belirtti."

James'siz sıkıntı çeken Lakers ekibi, şu anda Batı'da 36-25'lik derecesi ile beşinci sırada yer alıyor.


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