Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in "yakın gelecekte" Lakers'ta kalmayı planladığı iddia edildi.



Geçtiğimiz haftalarda, James'in Cleveland Cavaliers'a dönüşüne "açık kapı bıraktığını" açıkça itiraf etmesiyle, Lakers ile geleceği şüpheli hale gelmişti.



Ancak The Athletic'ten Shams Charania, 'Pat McAfee Show'daki bir sohbette James hakkında şu şekilde bir güncelleme yaptı:



"Şahsen LeBron James'in Lakers'tan Cavs'e geçtiği bir senaryo görmüyorum. Cavs ile bir gün tek günlük bir kontratla emekli olabilir mi? Elbette. Ama şu an için bana anlatılanlara göre, kendisi yakın gelecekte Lakers'ta kalmayı planlıyor. Ama yine de bir miktar hüsran olacaktır. LeBron James ve Anthony Davis bu sezonun yükünü üstlenen isimlerdi ve bu yıl bekledikleri gibi gitmedi. Takım, beklendiği gibi kurulmadı. Yani, şu anda gördüklerimiz de bunun sonuçları."



Charania ayrıca LeBron'un önümüzdeki birkaç yıl içinde oğlu Bronny ile aynı takıma olmak istemesiyle ilgili şöyle konuştu:



"Bu adamın oğluyla oynamayı çok istediği oldukça açık. Ona karşı oynamayı da çok isterdi, fakat bence kendisiyle aynı soyunma odasında bulunmayı daha çok arzuluyor. Peki bu gerçekleşecek mi? Bilmiyorum. Henüz buna daha iki, üç yıl var, bu yüzden söylemek zor."



LeBron bu sezon 29.1 sayı, 7.9 ribaund ve 6.5 asist ortalamalarına sahipken, Lakers ekibi 27-31'lik derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.



