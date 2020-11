LeBron, World Peace için: "Bu mu en iyi savunmacınız?"

Eski NBA yıldızı Metta World Peace, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'e karşı en sinir bozucu maçını hatırladı.



World Peace, zamanında ligdeki en ünlü savunmacılardan biriydi ve Pacers forması giydiği dönemde, LeBron'a karşı oynadığı en sinir bozucu maçın ayrıntılarını açıkladı.



Metta, eski NBA oyuncuları Stephen Jackson ve Matt Barnes'ın sunduğu "All the Smoke" podcast'inde şunları söyledi:



"LeBron'un lige girdiği dönem. Indiana'daki ilk maçında çok sinirlenmiştim. Indiana'daki ilk maçta bana karşı 25 sayı bulmuştu. Taraftarlara gidip 'Bu mu sizin en iyi savunmacınız?' demişti. Bunu duymuştum. Çok öfkelenmiştim, ve sinirlenmiştim. Bana saygısızlık etmişti ve bu adamın üstüne yürümek istiyordum. Ama k**ımı tekmelemişti. 'Vay be' demiştim, çılgıncaydı!"