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LeBron, WNBA takımı Dream'i satın alma girişiminde bulundu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Raphael Warnock ve görevdeki Kelly Loeffler arasında Salı günü yapılan Georgia Senatosu ikinci tur seçimlerinin sonuçları üzerine, Loeffler'ın sahibi olduğu WNBA takımı Atlanta Dream'in sahipliğini üstlenmek için girişimde bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Raphael Warnock ve görevdeki Kelly Loeffler arasında Salı günü yapılan Georgia Senatosu ikinci tur seçimlerinin sonuçları üzerine, Loeffler'ın sahibi olduğu WNBA takımı Atlanta Dream'in sahipliğini üstlenmek için girişimde bulundu.

Warnock, Loeffler'a karşı %50.4'e %49.6 öndeyken ve oyların tahmini %97'si sayılmışken, LeBron şu tweet'i attı:

 

"Dream için bir mülkiyet grubu oluşturmayı düşünüyorum. Kimler benimle?"

Loeffler, 2011 yılında Mary Brock ile birlikte Dream'in çoğunluk ortak sahipliğini üstlenmişti. Johnny Isakson'ın sağlık sorunları nedeniyle istifa etmesinden sonra ise, Aralık 2019'da ABD Senatosuna atanmıştı.

Dream oyuncuları, geçtiğimiz yılın büyük bölümünde organizasyonlarının sosyal açıdan muhafazakâr olan ortak sahibine karşı çıkmış ve Salı günkü seçimler öncesinde aktif olarak Warnock'ın kampanyasını desteklemişlerdi.

Oyuncuların 2020 sezonu öncesinde Loeffler'a karşı kamuoyundaki muhalefetinin doruğunda, WNBA başkanı Cathy Engelbert, ligin Loeffler'ın Dream'deki hissesini satmaya zorlama niyetinde olmadığını belirtmişti:

"Kendisini hisselerini satmaya zorlamayacağız. Şu anda bir yönetici değil, günlük operasyonlara dahil değil ve ekibi satın almak isteyen ilgili tarafların olduğunun da farkındayız."


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