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LeBron, Westbrook takası öncesi DeRozan'la da görüşmüş

San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Lakers'a katılma olasılığı hakkında konuştuğu bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
San Antonio Spurs yıldızı DeMar DeRozan'ın, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ile Lakers'a katılma olasılığı hakkında konuştuğu bildirildi.

Yahoo Sports'tan Chris Haynes'e göre, bu yaz sınırsız bir serbest oyuncu olan DeRozan ile LeBron, Lakers'ın Washington Wizards'tan Russell Westbrook'u almak için anlaşmaya varmasından önce Lakers'ta birlikte oynama olasılığını tartıştılar:

"Kaynaklar, San Antonio Spurs'ün sınırsız serbest oyuncusu DeMar DeRozan'ın James ile görüşme halinde olduğunu, ancak Westbrook anlaşmasının bu opsiyonu ortadan kaldırdığını, sebebinin ise bir imza ve takas senaryosu ile (Kyle) Kuzma'nın da dahil edilmiş olmasını gerektirdiğini söyledi."

Geçtiğimiz sezon 31 yaşındaki DeRozan, Spurs formasıyla 21.6 sayı, 4.2 ribaund ve 6.9 asist ortalamaları tutturmuştu. Son beş sezonda DeMar, yılda yaklaşık 27 milyon dolar kazanıyordu.


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