LeBron ve Stewart arasındaki kavga, geceye damga vurdu!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Detroit Pistons pivotu Isaiah Stewart, Lakers'ın dün gece 121-116 galip geldiği karşılaşmanın üçüncü çeyreğinde yaşanan arbede sonrası oyundan atıldılar.



James, bir ribaund alma pozisyonunda dirseğiyle Stewart'ın kafasına vurunca, Stewart kanlar içinde kaldı. Flagrant faul 2 cezası alan LeBron, bir video incelemesinin ardından oyundan atıldı ve 2003'te başlayan profesyonel kariyerinden beri oynadığı 1318 maçlık normal sezon kariyerinde, bunu ikinci kez tecrübe etmiş oldu.



Taraflar, Stewart'ın James'le yüzleşmek için gösterdiği tüm çabalara rağmen zorlukla birbirinden ayrıldı. Dakikalar sonra Stewart tünele doğru yönlendirilirken, başlangıçta sakinleşmiş numarası yaptıktan sonra tekrar James'in peşinden gidince, Cade Cunningham ile ekip personeli tarafından durduruldu.



Pistons, maçtan sonraki açıklamasında Stewart'ın yüzüne beş dikiş atıldığını kaydetti.







Karşılaşma sonrası Lakers yıldızı Anthony Davis, Stewart'ın James'in hareketinin kasıtlı olduğuna dair inancı konusunda oluşan kafa karışıklığını dile getirdi:



"Ligdeki herkes LeBron'un çirkef bir adam olmadığını biliyor. Dirseği yüzüne gelir gelmez arkasına bakıp 'Pardon, bilerek yapmadım' demişti.



Ne yapmaya çalıştığını anlamadım. Ancak gösterdiği tepki takımımızdaki kimsenin hoşuna gitmedi. Biz her türlü kardeşimizi koruyacağız. 10 senedir bu ligdeyim ve hiçbir oyuncunun böyle bir tepki gösterdiğini görmemiştim. Gereksizdi.



Kaşına yanlışlıkla bir darbe aldı ve bu da kasıtlı değildi. Ve biz de kardeşimizi bu şekilde suçlamasına izin veremezdik. Amacı neydi bilmiyorum. Fakat yapmaya çalıştığı şeyi yapmasına izin vermeyecektik."



James ise maç sonrası muhabirlerle konuşmadı.



