LeBron ve Simmons'ın antrenman fotoğrafları, tepki topladı!

FOTOĞRAFLAR TEPKİ TOPLADI

NBA'in yeniden başlamasıyla ilgili dağıtılan notta, özel egzersizler için herhangi bir yaptırım yapılmasından söz edilmediği ortaya çıktı.Yakın zamanda Philadelphia 76ers yıldızı Ben Simmons ile Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bir antrenman maçı yaptığı gözüken birkaç fotoğraf ortaya çıktı. Bu fotoğraflar, bazı insanların bunun NBA'in lig tarafından onaylanmamış maçlarda yer alan oyunculara karşı politikasına aykırı olduğuna dair eleştirilerini de beraberinde getirdi.Bununla birlikte, NBA muhabiri Marc Stein, bu antrenmanların lig politikasına aykırı olmasına rağmen, James ve Simmons'ın, lig tarafından "bubble" planına yönelik yayınlanan yeni kural kitabına göre bir cezaya çarptırılmayacağını belirtti:Bu kural başlangıçta NBA oyuncularının resmi ekip faaliyetleri dışında sakatlanmalarını önlemek için yürürlükteydi. Bununla birlikte, pandemi ile genel zihniyet, önceliğin oyuncuların virüse karşı sağlık ve güvenliğini araması şekline dönüşmüştü.Fotoğraflarda, antrenman sırasında sosyal mesafenin uygulanmadığı açıkça görülüyor. Kalabalığın içinde sadece bir kişinin (en azından resimde olanlar içinde) koruyucu bir yüz maskesi taktığı görülüyor. Twitter'da bu antrenman seansının düzenlenme şekli, virüsün yayılma riskini artırdığı iddiasıyla çokça eleştiri topladı.Dağıtılan rapor, LeBron ve Simmons da dahil olmak üzere tüm NBA oyuncularının önümüzdeki hafta Florida'ya hazırlanmak için ilgili takımlarına rapor vermeleri gerektiğini doğruladı.