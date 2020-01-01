LeBron ve Savannah, çirkin iddialara tepki gösterdiler!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve eşi Savannah, oğulları Bronny James'le ilgili çirkin söylentilere sessiz kalmadılar.



Bronny'nin, NBA efsanesi Scottie Pippen'ın eski eşi olan Larsa Pippen ile DM'den mesajlaştığı iddiaları ortaya atılmıştı.



Bronny, Instagram hikayesinde, bu söylentiyle ilgili yanlış anlaşılmayı şu şekilde açıklığa kavuşturdu:



"En iyi arkadaşlarımdan birinin annesinin bir fotoğrafını beğendim. Çocukça hareketler yapıyorsunuz. "



Saman alevi gibi yayılan bu söylenti hakkında, Larsa da hızlıca şu tweet'i attı:



"Bu dedikodulardan bazıları oldukça iğrenç. Oğlumun arkadaşlarının, bazı insanların tuhafça şeyler yazmadan fotoğraflarımı beğenemediği gerçeği, tamamen delilik."



"YANLIŞ KİŞİYE BULAŞTINIZ!"



Oğluna kötü niyetli insanlar tarafından çamur atılan anne Savannah, bu konuda sessiz kalmayarak, Instagram hikayesinde şöyle bir açıklama yaptı:



"Şu anda dünyada bunca şey olup biterken, konuştuğunuz şey bu mu... Günün sonunda, reşit olmayan birinden bahsediyorsunuz. Ne tür bir 'ünlü' olduğunu düşündüğünüz umrumda değil, o henüz bir çocuk ve bu saçmalığı kesmeniz gerekiyor."



LeBron, eşinin hikayesine cevap verdi ve herkesi yanlış kişiye bulaştıkları konusunda uyardı:



"Şimdi yanlış kişiye bulaştınız! İyi şanslar. Bu işin sonu iyi bitmez!"



