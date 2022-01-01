Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

"LeBron ve Paul'un, Lakers ile bir problemleri yok" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve menajeri Rich Paul'un, Lakers yönetimiyle aralarında herhangi bir sürtüşme olmadığı iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve menajeri Rich Paul'un, Lakers yönetimiyle aralarında herhangi bir sürtüşme olmadığı iddia edildi.

Yakın zamanda LeBron ile Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka arasında bazı sürtüşmeler olduğu öne sürülmüş, bu durum da LeBron'un takımdaki geleceğinin sorgulanmasına neden olmuştu.

James'in, son takas gününde Lakers'ın bir hamle yapmamasından ötürü hayal kırıklığına uğradığı söylenmişti.

The Athletic'ten Shams Charania, Pat McAfee Show'da konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:

"Rich Paul ile konuştum. Bana Lakers ile kendisi arasında bir sorun olmadığını söyledi. Klutch Sports ve Rob Pelinka arasında bir problem yok. LeBron ve Lakers arasında da bir problem yok.

Rich, kamuoyuna açıklama yapma konusunda yoğun bir geçmişi olan bir menajer. Belli bir düşüncesi varsa, bunu saklamaktan çekinmez. Bugün konuştuğumuzda da söylediklerinin herkes tarafından duyulmasını istemişti. Herhangi bir sürtüşme yok. Elbette bir miktar hayal kırıklığı var."

James, bu yaz Lakers ile sözleşme uzatması için uygun durumda olacak.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal