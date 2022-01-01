"LeBron ve Paul'un, Lakers ile bir problemleri yok" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve menajeri Rich Paul'un, Lakers yönetimiyle aralarında herhangi bir sürtüşme olmadığı iddia edildi.



Yakın zamanda LeBron ile Lakers'ın genel menajeri Rob Pelinka arasında bazı sürtüşmeler olduğu öne sürülmüş, bu durum da LeBron'un takımdaki geleceğinin sorgulanmasına neden olmuştu.



James'in, son takas gününde Lakers'ın bir hamle yapmamasından ötürü hayal kırıklığına uğradığı söylenmişti.



The Athletic'ten Shams Charania, Pat McAfee Show'da konuyla ilgili şu açıklamaları yaptı:



"Rich Paul ile konuştum. Bana Lakers ile kendisi arasında bir sorun olmadığını söyledi. Klutch Sports ve Rob Pelinka arasında bir problem yok. LeBron ve Lakers arasında da bir problem yok.



Rich, kamuoyuna açıklama yapma konusunda yoğun bir geçmişi olan bir menajer. Belli bir düşüncesi varsa, bunu saklamaktan çekinmez. Bugün konuştuğumuzda da söylediklerinin herkes tarafından duyulmasını istemişti. Herhangi bir sürtüşme yok. Elbette bir miktar hayal kırıklığı var."



James, bu yaz Lakers ile sözleşme uzatması için uygun durumda olacak.



