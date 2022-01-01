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"LeBron ve Magic'in arası çok iyi değil!" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve takımın efsane ismi Magic Johnson'ın şu anda "aralarının çok iyi olmadığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Twitter
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve takımın efsane ismi Magic Johnson'ın şu anda "aralarının çok iyi olmadığı" iddia edildi.

ESPN'den Brian Windhorst, kısa süre önce kendi podcast'i The Hoop Collective'de ikilinin arasının "çok iyi" olmayabileceğini öne sürdü.

Windhorst, LeBron'un ilk sezonundan sonra Magic'in kendisine haber vermeden ayrılmış olmasından ötürü "çok üzgün" olduğunu belirtti:

"Ayrıca, LeBron ve Magic'in şu anda aralarının çok iyi olduğundan o kadar da emin olmadığımı da belirtmek isterim. LeBron, ilk yılından sonra Magic'in kendisine söylemeden kaçıp gitmesine çok üzülmüştü.

Kendisinin bu konuda bir yarası var ve bu yılın başlarında Magic, Lakers'ı haklı olarak eleştirdiğinde ve LeBron'a bu konuda soru sorulduğu zaman, konuşmayı reddetmişti."

İkilinin arasının iyi olmadığı bildirilse de, Johnson birkaç ay önce LeBron'un ligdeki en iyi oyuncu olduğunu söyleyerek Lakers yıldızına olan saygısının devam ettiğini göstermişti.

LeBron şu ana dek 29.0 sayı, 7.9 ribaund, 6.3 asist ve 1.6 top çalma ortalamalarıyla oynasa da, Lakers ekibi 27-33'lük derecesiyle Batı Konferansı'nda dokuzuncu sırada yer alıyor.


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