LeBron ve Jordan'ın, yürekleri ısıtan o sarılma anı!

NBA efsaneleri LeBron James ve Michael Jordan, sabaha karşı düzenlenen 2022 NBA All-Star maçında kucaklaştılar.



Bu yıl NBA All-Star maçında NBA 75 takımı yer aldı ve lig, maçın devre arasında bugünün ve geçmişin efsanevi oyuncularını özel bir törenle onurlandırdı.



LeBron forvetler arasında çağrılan son isim olurken, Jordan ise guardlar için çağrılan son oyuncu olmuştu.



İki efsanenin isimleri G.O.A.T. tartışmalarında çatışıyor olsa da, devre arasında tüm bunlara aldırmaksızın birbirlerine sarılarak arenada yürekleri ısıtan bir ana öncülük ettiler.



LeBron'un, çocukluğundan beri idolü olan Jordan ile bir araya geldiği anda, iki efsanenin sohbet ettiği ve keyifli vakit geçirdiği ise gözlerden kaçmadı:



