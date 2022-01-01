Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron ve Jordan'ın, yürekleri ısıtan o sarılma anı!

NBA efsaneleri LeBron James ve Michael Jordan, sabaha karşı düzenlenen 2022 NBA All-Star maçında kucaklaştılar.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
NBA efsaneleri LeBron James ve Michael Jordan, sabaha karşı düzenlenen 2022 NBA All-Star maçında kucaklaştılar.

Bu yıl NBA All-Star maçında NBA 75 takımı yer aldı ve lig, maçın devre arasında bugünün ve geçmişin efsanevi oyuncularını özel bir törenle onurlandırdı.

LeBron forvetler arasında çağrılan son isim olurken, Jordan ise guardlar için çağrılan son oyuncu olmuştu.

İki efsanenin isimleri G.O.A.T. tartışmalarında çatışıyor olsa da, devre arasında tüm bunlara aldırmaksızın birbirlerine sarılarak arenada yürekleri ısıtan bir ana öncülük ettiler.

LeBron'un, çocukluğundan beri idolü olan Jordan ile bir araya geldiği anda, iki efsanenin sohbet ettiği ve keyifli vakit geçirdiği ise gözlerden kaçmadı:


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal