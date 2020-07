LeBron ve Giannis, Jason Kidd hakkında ne düşünüyorlar?

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Milwaukee Bucks süperstarı Giannis Antetokounmpo'nun, Jason Kidd hakkında gerçekten ne düşündükleri ortaya çıktı.



Kidd şu anda Lakers'da yardımcı antrenör ve LeBron'a koçluk yapıyor. 2014'ten Ocak 2018'e kadar Kidd, Giannis ve Bucks'ın koçuydu. Ekip, 22 Ocak'ta Kidd'i göndermişti ve o dönemde birden fazla rapor, Giannis'in bu karardan ötürü çok üzgün olduğunu bildirmişti.



Kidd'in 2020 ölüsezonunun başlangıcında koç olarak takımlardan ilgi görmesi bekleniyor. Bununla birlikte, birçok kişi James ve Giannis ile ilişkisinin nasıl olduğunu merak ediyordu.



New York Post'tan Marc Berman'a göre, hem LeBron hem de Giannis, Kidd'in birer hayranı.



Bir ekip yöneticisi, The Post'a "LeBron Jason Kidd'i çok sever. Ama Giannis onun yanında kendini çok güvende hisseder." şeklinde konuştu.



"GIANNIS DE KIDD'LE MASAYA OTURACAKTIR"



Dahası, bazı NBA uzmanları Kidd'in takımların Giannis'i almasına yardımcı olabileceğine inanıyor. Aslında, New York Knicks'in Kidd'e ilgisini bilen bir personel, NBA efsanesinin, herhangi bir takımın Antetokounmpo'yu serbest oyuncu dönemindeki toplantılarda yanına alabilmesine yardımcı olabileceğine inanıyor.



İsmini vermeyen NBA personeli, Kidd için "O Hall of Fame bir oyuncu ve geçmiş hatalarından ders alan genç yenilikçi bir koç. Bence Knicks'in genç oyuncuları onunla bağlantı kuracaklardır. Giannis için bir faktör olarak, Kidd koçluk yapmak için nereye giderse gitsin, zaman geldiğinde o da yemek masasına oturacaktır." ifadelerini kullandı.



NBA tarihinin en iyi guardlarında biri olan Kidd, Nets ile koçluğunda 44-38 ve Bucks ile koçluğunda ise 139-152 serisi yakalamıştı.