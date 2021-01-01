Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron ve Durant'ten tepki!: "Gidin emekliliğinizi yaşayın!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, yakın zamanda emekli oyunculardan günümüz oyuncularına gelen sert eleştirilere tepki gösterdiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, yakın zamanda emekli oyunculardan günümüz oyuncularına gelen sert eleştirilere tepki gösterdiler.

Emekli olan bazı eski oyuncuların, ara sıra günümüzün ne kadar "yumuşak" hale geldiği veya modern dönemin üç sayılık şutlara ne kadar bağımlı hale geldiği hakkında eleştirilerde bulundukları biliniyor.

Durant ve LeBron, Instagram'da bu konunu tartıştığı bir paylaşımın altında yaptıkları yorumlarda, emekli oyunculardan günümüz NBA oyuncularına yönelik gelen eleştiriler hakkında şu yorumları yaptılar:

KD: "Bu ihtiyarlar bence artık emekliliklerini yaşamalılar. Bu çocuklar zaten her gün koçlarıyla birlikte çalışıyorlar."

LeBron: "Yapıcı eleştiri ile inceden nefret ifadesinde bulunma arasında da bir fark var. Bana karşı her ikisi de yapıldı ve çoğunlukla da ikincisiydi. Söyleme şekillerinden anlaşılıyor hepsi."


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal