LeBron ve Durant'ten tepki!: "Gidin emekliliğinizi yaşayın!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Brooklyn Nets yıldızı Kevin Durant, yakın zamanda emekli oyunculardan günümüz oyuncularına gelen sert eleştirilere tepki gösterdiler.



Emekli olan bazı eski oyuncuların, ara sıra günümüzün ne kadar "yumuşak" hale geldiği veya modern dönemin üç sayılık şutlara ne kadar bağımlı hale geldiği hakkında eleştirilerde bulundukları biliniyor.



Durant ve LeBron, Instagram'da bu konunu tartıştığı bir paylaşımın altında yaptıkları yorumlarda, emekli oyunculardan günümüz NBA oyuncularına yönelik gelen eleştiriler hakkında şu yorumları yaptılar:



KD: "Bu ihtiyarlar bence artık emekliliklerini yaşamalılar. Bu çocuklar zaten her gün koçlarıyla birlikte çalışıyorlar."



LeBron: "Yapıcı eleştiri ile inceden nefret ifadesinde bulunma arasında da bir fark var. Bana karşı her ikisi de yapıldı ve çoğunlukla da ikincisiydi. Söyleme şekillerinden anlaşılıyor hepsi."



