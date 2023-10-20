NBA'de hazırlık maçları dönemi, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.



SUNS 123-100 LAKERS



LeBron James ile neredeyse beş senedir ilk kez aynı sahayı paylaşan Kevin Durant'in 21 sayı attığı hazırlık maçında Phoenix Suns, Los Angeles Lakers'ı 123-100 mağlup etti.



Her iki takımın da son hazırlık maçında James 19, Anthony Davis ise 15 sayı attı.



James ve Durant en son 2018 Noel maçında, Lakers'ın Golden State Warriors'ı 127-101 yendiği karşılaşmada aynı sahada yer almışlardı. Maçta ayrıca Lakers adına Japon milli takım üyeleri Rui Hachimura ile Phoenix'ten Yuta Watanabe de yer aldı.



Suns'ta Devin Booker ve Bradley Beal forma giymediler.



NUGGETS 101-90 CLIPPERS



Nikola Jokic'in 25 sayı, 14 ribaund ve 8 asistle triple-double'a yaklaştığı hazırlık maçında Denver, LA ekibini 101-90 devirdi.



Nuggets'ta ayrıca Kentaious Caldwell-Pope ve Aaron Gordon 13'er sayı kaydettiler.



Bones Hyland, LA adına eski takımına karşı 25 sayı kaydetti. Paul George ve Kawhi Leonard bu maçta forma giymedi.



KINGS 116-113 JAZZ



Malik Monk'ın 23 sayısıyla ev sahibi Sacramento, Utah'a karşı 116-113 galip gelerek ilk hazırlık maçını kazanmış oldu.



Sezon öncesinde son hazırlık maçına çıkan Utah'ta Talon Horton-Tucker 26, Colin Sexton ise 24 sayı kaydetti.



TIMBERWOLVES 114-105 BULLS



Anthony Edwards 19 sayı attı ve Minnesota, ev sahibi Chicago'yu 114-105 yenerek sezon öncesi tüm hazırlık maçlarında galibiyete ulaşmış oldu.



Altı oyuncunun çift haneli skor ürettiği Wolves'da ayrıca Naz Reid 14 sayıyla, Rudy Gobert ise 10 sayı ve 6 ribaundla oynadı.



Bulls'ta Nikola Vucevic 21 sayı ve 10 ribaundla, DeMar DeRozan ise 11 sayıyla oynadı. Zach LaVine hastalık nedeniyle maçı kaçırırken, Andre Drummond ise kişisel nedenlerden dolayı karşılaşmada yer almadı.



PISTONS 118-116 THUNDER



Ausar Thompson 18 sayı, Cade Cunningham ise 14 sayı bularak Detroit ekibini, Oklahoma City'ye karşı 118-116 galibiyete taşıdılar.



Son hazırlık maçına çıkmış olan Oklahoma City adına Jalen Williams 20 sayı, Josh Giddey ise 14 sayı ve 7 asist kaydetti.



CELTICS 127-99 HORNETS



Jaylen Brown'ın 20 sayı, Kristaps Porzingis'ın ise 14 sayı ve 12 ribaundla oynadığı hazırlık maçında Boston, ev sahibi Charlotte'ı 127-99 mağlup etti.



Hazırlık maçları dönemini tamamlayan Celtics adına 16 oyuncu skor üretti.



Charlotte adına LaMelo Ball 16 sayı, Terry Rozier ise 14 sayı kaydetti.



