LeBron ve Davis'in, Harden takasıyla ilgili düşünceleri!

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, Brooklyn Nets'in James Harden takası hakkındaki düşüncelerini paylaştılar.



Harden, dün gece tercih ettiği takımlardan biri olan Brooklyn Nets'e takas edilmiş, Kevin Durant ve Kyrie Irving ile bir 'Büyük üçlü' oluşturmuştu.



Kağıt üzerinde Nets'in şampiyonluk için rekabet etme şansını artıran bu hamleyle alakalı, Lakers'ın iki süperstarı da bazı yorumlar yaptılar.



LeBron'un açıklamaları şunlardı:



"Açıkçası takaslar her sene oluyor ve benim asıl odaklandığım şey, burada yaptıklarımız ve nasıl daha iyi olmaya devam edebileceğimiz. Takas yeni gerçekleşti, ancak bu gece oynamamız gereken bir maçımız olduğunu bildiğim için, odağımı Oklahoma City Thunder'dan (dün geceki rakipleri) başka yere çeviremezdim."



"KAĞIT ÜSTÜNDE İYİ DURUYORLAR"



Davis ise şunları söyledi:



"İstediği yerlerden birine gitmiş oldu. Orada oynamak istiyordu. Nasıl olacağını göreceğiz. KD ve James, OKC'de birlikte oynamışlardı ve şimdi yanlarında Kyrie de var. Jarret Allen ve Caris LeVert gibi bazı kilit adamları da kaybettiler, ama kağıt üzerinde güzel görünüyorlar. Bu adamlar gerçek anlamda beraber oynama şansı yakaladıklarında, işlerin nasıl olduğunu göreceğiz."



