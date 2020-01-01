LeBron ve Davis, maç günlerinde şut idmanı yapmaya karşı!

The Athletic'den Joe Vardon, Los Angeles Lakers'ın maç günlerinde LeBron James ve Anthony Davis istemediği için, şut antrenmanları yapmadığını söyledi.



Vardon'un bildirdiği üzere, Lakers maç günlerinde şut idmanları yapmak istemiyor ve bunun nedeni James ile Davis:



"Lakers, sadece antrenman yapmakla kalmayıp, maç günlerinde şut idmanı yapmaya da karşı. Şut atmak için spor salonuna giden oyuncuları var, ancak bu gönüllü bir durum ve LeBron genellikle orada olmuyor.



Tüm bu durumu, oyuncuların sabahları bir araya geldikleri, ancak bunu 'şut idmanı' olarak adlandırmadıkları ve medya erişimi ile ilgili kurallara uymak için yapıldığını söyleyecek kadar ileri gidebilirim. Lakin, Lakers aynı fikirde değil.



Onları tanıyan bir kaynak, 'LeBron James gelmek istemiyor, Anthony Davis gelmek istemiyor. İdmanı yapmadığımızda, harika oynuyorlar, bu yüzden.' dedi."



