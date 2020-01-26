LeBron ve Davis, Kobe'nin yaklaşan ölüm yıl dönümü hakkında konuştular

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis, Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın yaklaşmakta olan ölüm yıl dönümü (26 Ocak) ile ilgili düşüncelerini paylaştılar.



James, bu günü düşünmek istemediğini ve yalnızca Bryant'ın mirasını sürdürmek istediğini belirtti:



"Geçmişte yaşamak istemiyorum. O günü kesinlikle tekrar yaşamak istemiyorum. Önüme bakmaya ve mirasını yaşatmaya devam edeceğim."



Davis, Kobe'nin geride bıraktığı miras hakkında ise daha kapsamlı bir şekilde konuştu:



"Saha içinde amansız bir rekabetçiydi. Saha dışında ise oldukça sevgi dolu bir adamdı. İnsanların Kobe'yi sevmemesinin ve dünyaya vermeye çalıştığı ilhamı görmemesinin, çok zor olduğunu düşünüyorum."



Bryant ve kızı Gianna, 26 Ocak 2020'de bir helikopter kazasında yaşamlarını yitirmişlerdi.



