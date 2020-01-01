LeBron ve Davis, ilk hazırlık maçında yoklar

Los Angeles Lakers başantrenörü Frank Vogel, LeBron James ve Anthony Davis'in Cuma günü LA Clippers'a karşı oynanacak takımın ilk hazırlık maçında oynayamayacaklarını açıkladı.



ESPN'den Dave McMenamin, Vogel'in yıldız oyuncularının Cuma günü müsait olup olmayacağına dair son kararı vermediğini bildirdi:



"Henüz bu kararı vermedik, ancak muhtemelen oynama ihtimallerinin düşük olduğunu söyleyebilirim."



Yakın zamanda, Davis ve James ikilisi, ekiple yeni sözleşmeler imzalamışlardı. Davis, 3 Aralık'ta Los Angeles'ta kalmak için 190 milyon dolar değerinde beş yıllık bir sözleşme imzalarken, James, Lakers ile 2022-23 sezonu sonuna kadar iki yıllığı 85 milyon dolarlık bir sözleşme uzatmasını kabul etmişti.



Lakers, Orlando'daki NBA bubble'ında şampiyonluğu kazandıktan sadece 61 gün sonra antrenman kampına ve 2020-21 NBA sezonuna başlamaya hazırlanıyor. Clippers ile Cuma günkü maç, Lakers'ın dört hazırlık maçından biri konumunda.



Son NBA şampiyonu, 16 Aralık ve 18 Aralık tarihlerinde Phoenix Suns ile yüzleşmek için yola çıkmadan önce, 13 Aralık'ta bir hazırlık maçında Clippers ile tekrar oynayacak.



Lakers normal sezonu 22 Aralık'ta Clippers'a karşı kendi sahasında oynayacağı bir maçla açacak ve Noel Günü'nde (25 Aralık) arka arkaya 22'nci sezonda yer alarak, evinde Dallas Mavericks'i ağırlayacak.



