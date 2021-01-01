"LeBron ve Davis, bu sezon 4 ve 5 oynayacaklar" iddiası

Klutch Sports menajerlik şirketi sahibi Rich Paul'un, Şikago'daki Draft Combine'da yer alan menajerlere, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James ve Anthony Davis'in sırasıyla uzun forvet ve pivot pozisyonunda oynayacaklarını söylediği iddia edildi.



İki yıl önce NBA şampiyonluğunu kazanan Lakers ekibi, LeBron ve Davis ile birlikte başka bir şampiyonluk daha kazanmak için çalışmalarına başlamış bulunuyor.



İddialara göre Paul, Şikago'daki Draft Combine'da bulunan diğer menajerleri, Lakers'ın geçtiğimiz yaz Russell Westbrook'u kadrosuna kattığından ötürü, Davis ve James'in gelecek sezon pozisyonlarını değiştireceklerini bildirdi.



Bleacher Report'tan Jake Fischer'ın, Halftime uygulamasında aynı iddiayı LA Lakers muhabiri Harrison Faigen'a bildirdiği de ortaya çıktı.



Paul'un, temsilcisi olduğu LeBron ile yakın arkadaş olduğu biliniyor.



Vogel, son iki yılda James'i point guard, Davis'i ise uzun forvet pozisyonunda kullanıyor olsa da, Westbrook'un takıma dahil olmasıyla yıldız oyuncularının rollerini değiştirerek, kadrosunun yeteneğinden en üst düzey verimi almaya uğraşıyor.



