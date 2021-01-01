LeBron ve Davis, bu geceki OKC maçında varlar mı?

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'in, bu geceki Oklahoma City Thunder karşılaşmasında oynama durumlarının maç öncesinde belirleneceği bildirildi.



Lakers'ın bu gece OKC'ye karşı oynayacağı maç öncesi sakatlık raporunda, LeBron ve Davis yine listede yer aldılar.



Sezonun başından beri sol ayak bileği burkulmasıyla listede bulunan LeBron, buna rağmen Lakers'ın tüm maçlarında oynamıştı. Davis'in ise bir aşil sakatlığı bulunuyor (sağ aşil tendonozu).



Davis, maç için "şüpheli" olarak listelenirken, James "muhtemel" olarak gözüküyor. Her iki süperstarın da katılımına, maç sırasında karar verilecek.



Dört maçlık bir galibiyet serisinde yer alan Lakers (18-6), bunu beş maça çıkarmayı hedefliyor.



