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"LeBron ve AD, Russ için pozisyonlarını değiştirmeye açıklar" iddiası

Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'in, Russell Westbrook'un takıma katılmasıyla pozisyonlarını değiştirmeye gönüllü oldukları bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarları LeBron James ve Anthony Davis'in, Russell Westbrook'un takıma katılmasıyla pozisyonlarını değiştirmeye gönüllü oldukları bildirildi.

LeBron ve Davis, Westbrook'un büyük takası sonrası Lakers'a en uygun oyuncu olmasına yardım etmek için ellerinden geleni yapmaya hazırlar.

Los Angeles Times'tan Broderick Turner, James ve Davis'in pozisyonlarını değiştirmeye ve Westbrook'a daha fazla alan açmaya meyilli olduklarını belirtti:

"James ve Davis, takım için en iyisi buysa, pozisyonlarını değiştirebileceklerinden bahsettiler - James kısa forvetten uzun forvete ve Davis ise uzun forvetten pivota geçebilir.

Westbrook'un James ve Davis'e, James hücumu başlattığında, Houston Rockets'ta James Harden'ın yanında oynarken yaptığı gibi, topsuz alanda oynamayı sorun etmeyeceğini söylediği bildirildi."

Takas sonrasında Lakers kendi "büyük üçlüsünü" oluşturmuş olsa da, Westbrook, James ve Davis'in, takımı şampiyonluk için en iyi aday haline getirmek adına sahada bazı ayarlamalar yapma üzerine çalışmalara başladıkları görülüyor.


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