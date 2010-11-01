LeBron'un müstehcen sevincine, 15 bin dolar ceza!

NBA, Los Angeles Lakers yıldızı LeBron James'e müstehcen sevinç gösterisi nedeniyle 15 bin dolar para cezası verdi.



James, takımının Indiana Pacers'a karşı uzatmalarda kazandığı maçın dördüncü çeyreğinde bulduğu üçlük isabeti sonrası, testislerinin büyük olduğuna atıfta bulunan bir sevinç gösterisinde bulunduğu için para cezası aldı.



"Big balls dance" olarak da bilinen bu sevinç şekli, eski NBA oyuncusu Sam Cassell'in meşhur ettiği ve ligin 2010-11 sezonundan bu yana yapıldığı her durumda cezalandırmaya başladığı bir hareket olmuştu.



Yakın zamanda Toronto Raptors guardı Fred VanVleet, aynı hareketi yaptığı için yine 15 bin dolar para cezası ödemişti.



