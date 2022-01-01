LeBron'un dizinde ağrı var, Çarşamba oynaması muhtemel

Los Angeles Lakers koçu Frank Vogel'ın, dizinde ağrı olduğu belirtilen LeBron James'in Çarşamba günü geri dönmesinden umutlu olduğu bildirildi.



James dün gece San Antonio Spurs'e karşı alınan 117-110'luk mağlubiyette, diz ağrısı nedeniyle oynamamıştı. Vogel, James'in Çarşamba gecesi Houston Rockets'a karşı oynaması konusunda umutlu olduğunu söyledi.



Vogel, James'in ağrıyan dizinin, bu sezonun başlarında kendisini beş maç parkelerden uzak tutan dizi olduğunu da sözlerine ekledi.



37 yaşındaki oyuncu bu sezon 46 maçta 29.4 sayı, 8.1 ribaund, 6.2 asist ve 1.5 top çalma ortalamalarına sahip ve Lakers ise, 28-36'lık derecesiyle Batı'da dokuzuncu sırada yer alıyor.



