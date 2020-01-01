Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

LeBron, Trump'a karşı Goodyear şirketini savundu!

ABD'nin Ohio eyaletinin Akron şehrinin en tanınmış yerlisi olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ABD başkanı Donald Trump'ın Ohio merkezli Goodyear'a yönelik saldırısına yanıt vererek şehir, şirket ve işçilerle dayanışma çağrısı yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
ABD'nin Ohio eyaletinin Akron şehrinin en tanınmış yerlisi olan Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ABD başkanı Donald Trump'ın Ohio merkezli Goodyear'a yönelik saldırısına yanıt vererek şehir, şirket ve işçilerle dayanışma çağrısı yaptı.

LeBron, muhabirlere şu ifadeleri kullandı:

"Goodyear sadece şehrim için değil, şehrimin tarihi için değil, aynı zamanda ülke için de harika oldu. İnanılmaz bir marka ve inanılmaz bir tarih. Yani özellikle şehrim olarak güçlü duruyoruz ve hep birleşiyoruz. Küçük bir şehir olduğumuz için her zaman dışarıda bırakıldığımızı hissetmişizdir. Bizi daha çok harekete geçiren de budur. Bizi daha da güçlendiriyor."

Cavaliers'ı takımla birlikte ikinci döneminde tarihinin tek NBA şampiyonluğuna götürmüş olan James, Akron'daki topluluk geliştirme projelerinin sadık bir destekçisi olmuştu.

James'in yorumları, Trump'ın 3.000'den fazla kişiyi istihdam eden Goodyear Tire & Rubber Company'yi boykot çağrısından bir gün sonra geldi. Trump, şirketin "Amerika'yı Yeniden Büyük Hale Getir" şapkalarına "yasak getirdiğini" söylemişti. 200.000'den az nüfusa sahip şehrin liderleri, bir boykotun, sıkıntı çeken ekonomiyi kötüleştireceğinden endişe ediyor.


En çok okunanlar

  • NBA Türkiye Facebook Sayfası
  • NBA Türkiye Twitter Sayfası
  • Sporx Google Plus Sayfası
Ana Sayfa | Bize Ulaşın | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarı | Kurumsal