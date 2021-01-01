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LeBron, Toscano-Anderson'a: "Savunman çok iyi, ama ben dünyanın en iyisiyim"

Golden State Warriors forveti Juan Toscano-Anderson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezonun play-in maçında kendisine söylediklerini paylaştı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors forveti Juan Toscano-Anderson, Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in bu sezonun play-in maçında kendisine söylediklerini paylaştı.

"The Real Ones" isimli podcast'te yakın zamanda konuk olan Toscano-Anderson, LeBron tarafından kendisine dünyanın en iyi oyuncusu statüsünün hatırlatıldığı anıyı anlattı:

"O maça, 'Ben bu lige aitim ve buradayım' kafasıyla girmiştim. Kendi güvenimi doğal bir şekilde kazanmaya başlamıştım, ama ondan birkaç gün önce (Phoenix) Suns'a karşı oynadıktan sonra, Chris Paul bana gelip 'Sana ve lige giriş hikayene saygım büyük, her şeyini veren adamlara çok saygı duyarım.' demişti. Kevin Durant ve James Johnson gibi, ligin dört bir yanından birçok adamdan da bir şeyler duymuşumdur.

Yani o maçta kafamdan geçen şeyler, 'Buradayım, buraya aitim ve Warriors'tayım, scout raporundaki adamlardan biriyim' şeklindeydi. Bazı adamların, bırakın scout raporunda yer almayı, hiç konuşulmadığı bile oluyor. LeBron'a trash-talk yaptığım zaman, aslında sayı atmasına izin verdiğim için kızgındım. Bunun yerine ona faul yapmalıydım.

Ama adam LeBron James, dünyanın en iyi oyuncularından biri. Ben de 'Buradayım, hayırdır, üstümden sayı atacaksan, göster bakalım.' tavrı içerisindeydim. LeBron sayıyı attıktan sonra savunmaya dönerken, bana 'Çok iyi savundun ama ben dünyanın en iyi oyuncusuyum' demişti."


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