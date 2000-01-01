"LeBron, Tokyo Olimpiyatları'nda oynamak istiyor" iddiası!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, BasketballNews.com'da yer alan bir rapora göre, 2021'de düzenlencek olan Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istediği iddia edildi.



2016 Olimpiyatları'na katılmamış olan LeBron, başlangıçta 2020 için belirlenen fakat KOVID-19 salgınından ötürü Temmuz 2021'e ertelenen Tokyo Olimpiyatları'na katılmak istiyor olabilir.



USA Basketball genel menajeri Jerry Colangelo'nun, BasketballNews.com'dan Chris Sheridan'a "Bana oynamayı planlamak istediği söylendi, ancak bu koşullar altında kimse tam olarak taahhüt veremez." ifadelerini kullandığı belirtildi.



James daha önce 2020 Yaz Olimpiyatları'nda ABD Takımı'nda oynamakla ilgilendiğini söylemişti, ancak henüz kesin bir taahhütte bulunmamıştı. Bu son rapor, James'in arzusunu biraz daha somut hale getiriyor.



NBA SEZONU, OLİMPİYATLARLA ÇAKIŞABİLİR!



Herhangi bir resmi karardan önce sorulması gereken önemli bir soru, 2020-21 NBA sezonunun nasıl sonuçlanacağı. Sebebi ise, sezonun yeni yıla kadar başlama ihtimalinin düşük olmasına rağmen, yine de 82 maç oynanabileceği ihtimali.



NBA sezonunun, ligin daha önce yapmadığı bir şekilde, Olimpiyatlar sırasında oynanmaya devam etmesinin muhtemel olabileceği konuşulmuştu.



James, Russell Westbrook, Chris Paul ve Stephen Curry ile birlikte 2016 Yaz Olimpiyatları için gelen daveti reddetmesine rağmen, ABD Takımı Kevin Durant, Kyrie Irving, Klay Thompson ve diğer lig yıldızlarının performansları ile altın madalya kazanmayı başarmıştı.



LeBron şu anda, dördüncü NBA şampiyonluğunu aradığı, kariyerinin 10. NBA Finalleri tecrübesine hazırlanıyor.



