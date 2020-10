LeBron, The Last Dance'i tekrar izliyor!: "Ödevimi yapıyorum!"

LeBron James doing some 'homework' 3 days after winning the NBA Championship. pic.twitter.com/JDsXqxb3tm



Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Instagram hikayesinde ESPN'in Michael Jordan ve Chicago Bulls hakkındaki belgeseli olan The Last Dance'i izlediğini paylaştı.Kariyerinin dördüncü NBA şampiyonluğunu kazandıktan günler sonra, LeBron şimdiden daha fazlasını aradığını belli etti.LeBron, hikayesinde, bir belge ve bir kitap yığını emojisi ile,ifadelerini kullandı.LeBron - Jordan tartışmaları bu hafta yeniden alevlenmişti ve James'in üç farklı takımda Finaller MVP'si ve şampiyonluk kazanması, tüm zamanların en iyisi tartışmalarında uzun bir yol kat etmesini sağlamıştı.Jordan'ın kariyeri ile ilgili sadece birkaç not almak istediği görülse bile, LeBron, Majesteleri'ni yakalamaya kararlı görünüyor.