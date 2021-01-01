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LeBron, "The Decision" için pişmanlık duymuyor!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2010 yılında yer aldığı "The Decision" programını, diğer sporcuların kariyerlerini kontrol altına almalarına yardımcı olabildiğinden ötürü yaptığından "mutlu" olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2010 yılında yer aldığı "The Decision" programını, diğer sporcuların kariyerlerini kontrol altına almalarına yardımcı olabildiğinden ötürü yaptığından "mutlu" olduğunu söyledi.

James, The New Yorker'dan Isaac Chotiner'a, ESPN'de yayınlanan ünlü program hakkında şunları söyledi:

"Yaptıklarınızla aynı fikirde olmayan insanlar her zaman olacak. Ancak bu insanlar size, yolunuza veya yolculuğunuza engel olamaz. Diğer kadın ve erkek sporcuların daha güçlü hissedebilmeleri adına kendimi ortaya atabildiğim için mutluyum."

Program, Connecticut'taki Boys and Girls Club hayır kurumu için 2.5 milyon dolar bağış toplamıştı.


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