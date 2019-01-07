LeBron, tekrar şut atmaya başladı!

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LeBron James'in, Noel Günü gerçekleşen kasık sakatlığından bu yana ilk kez Luke Walton'ın önünde şut atmaya başladığı söylendi.James "günden güne" olarak listelenmeye devam ediyor ve ne kadar uzun parke dışı kalacağı belli değil.Koç Walton Salı günü,ifadelerini kullanmıştı.Lakers Pazar günü Sacramento Kings'i mağlup ederek, LeBron'un sakatlığından bu yana olan iki maçlık mağlubiyet serisini bitirmişti.