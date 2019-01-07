LeBron, tekrar şut atmaya başladı!

LeBron James'in, Noel Günü gerçekleşen kasık sakatlığından bu yana ilk kez Luke Walton'ın önünde şut atmaya başladığı söylendi.
James "günden güne" olarak listelenmeye devam ediyor ve ne kadar uzun parke dışı kalacağı belli değil.
Koç Walton Salı günü, "İlk defa kendisini şut atarken gördüm. Sürekli vücuduna, oyununa ve kendisi üzerinde çalışıyor. Ama sakatlıktan beri onun ilk kez şut attığını gördüm."
ifadelerini kullanmıştı.
Lakers Pazar günü Sacramento Kings'i mağlup ederek, LeBron'un sakatlığından bu yana olan iki maçlık mağlubiyet serisini bitirmişti.