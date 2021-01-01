LeBron: "Talen Horton-Tucker, zamanının ötesinde!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, takım arkadaşı Talen Horton-Tucker'ın "sünger" gibi olduğunu söyleyerek, kendisini "zamanının ötesinde" olarak nitelendirdi.



LeBron, takım arkadaşı Horton-Tucker'ın gelişimi için duyduğu heyecanı bir kez daha paylaştı ve "zamanının ötesinde" olduğunu belirtti.



Lakers'ın dün gece Houston Rockets'a karşı 120-102 galip geldiği maçta Horton-Tucker, 17 sayı (7/8 şut isabeti, 2/3 üçlük isabeti), 5 ribaund, 3 asist ve 4 top çalma kaydetmişti:



"İşini sahanın her iki tarafında da yapıyor ve bizi dinliyor. Bir sünger gibi. Öğrendiklerini hemen uygulayabiliyor. Halen gelişme süreci devam eden bir çocuk için çok büyük bir maçtı, ama zaten zamanının ötesinde."



Maçtan sonra Horton-Tucker ise düşüncelerini şöyle paylaştı:



"Her zaman, yalnızca bir şeyler öğrenmek istediğimi söylemişimdir. Bir şeyler öğrenirken, bunları çabucak kapmanın en önemli şey olduğunu hissediyorum, özellikle de takımda sahip olduğumuz yetenekli adamları düşünürsek. Bunu yapabiliyor olmak, muhtemelen bu yıl iyi şeyler yapmanın kilit noktası olacak."



