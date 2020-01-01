LeBron, takım sahiplerine baskı yapmış!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, oyuncu boykotlarının ardından takım sahiplerine, siyahi topluluklar için daha fazla harekete geçmeleri için baskı yaptığı bildirildi.



Yahoo Sports'tan Chris Haynes, James'in takım sahipleriyle bir toplantıdan sonra rotayı tersine çevirmeden önce, oyuncular arasındaki bir tartışmadan ayrılırken, "çıkıyoruz" dediğini bildirdi:



"Görüşmede James, takım sahiplerini siyahi topluluğa yardım etmek için daha fazlasını yapmaya ve kaynaklarını sistemik ırkçılıkla mücadelede daha fazla rol oynamaya çağırmakta sert davranmıştı.



James oyunculara halihazırda sezona devam etmek istediğini söylemişti, ancak bu ancak takım sahipleriyle toplantının gidişatına ve işlerin ters gitmesi durumunda rotayı tersine çevirebileceğine bağlı olarak gerçekleşecekti.



Toplantıdan sonra James sahaya geri dönme konusunda rahat hissetmişti. Takım sahipleri de, siyahi topluluğun yararına olacak gerçek eylem öğeleri üzerinde çalışacaklarına söz vermişlerdi."



Jacob Blake'in Pazar günü Wisconsin'de polis tarafından vurulmasının ardından oyuncular, yerel topluluklarının ön saflarına ırksal eşitlik için geri dönme arzusuyla boğuşurken, sezon belirsizlik alanına sürüklenmişti.



Bazı oyuncular, NBA oyuncuları Florida'daki bubble'a gitmeden önce topluluklarına ve sosyal adalet için verilen mücadeleye odaklanma arzusunu dile getirdiğinden ötürü, bu yenilenmiş bir endişeydi.



