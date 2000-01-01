LeBron, takım arkadaşlarıyla özel antrenmanlar düzenliyor!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James'in, Lakers'taki takım arkadaşlarından bazılarıyla saha içi özel antrenmanlar düzenlediği bildirildi.



The Stadium'dan Shams Charania, antrenmanların güvenli bir yerde, güvenli bir şekilde yapıldığını bildirdi.



James, ülkenin dört bir yanındaki antrenman tesislerinin yeniden açılmasına izin verildiği için, ligin koyduğu düzenlemelere uymak adına bir seferde sadece bir ila iki takım arkadaşı dahil ettiği açıklandı.



Charania, "Tüm güvenlik önlemleri alındı. Bu özel antrenmanlarda, katılan herkesin test edildiği ve sosyal mesafeyi uyguladığı söylendi. İlgili herkes, uygun yönergelere uyduklarından emin olmak için gerekli adımları attı." şeklinde konuştu.



LA Clippers'ın da, artık Los Angeles County, NBA'in yönergeleri ile birlikte Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezlerinden gelen danışmanları takip ettikleri sürece spor takımlarının faaliyetlerini sürdürmesi için bir istisna yaptığında ötürü, aynı şeyi yaptığı bildirildi.



