LeBron: "Takım arkadaşlarım için üzülüyorum..."

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın koronavirüs salgını nedeniyle Ekim ayında bir şampiyonluk kutlaması yapmaması nedeniyle hayal kırıklığına uğradığını söyledi.



James, Road Trippin podcastine konuk oldu ve Lakers'ın neden tam bir şampiyonluk kutlamasını hak ettiğini açıkladı:



"Takım arkadaşlarım için üzülüyorum. İlk kez şampiyonluk yaşayan takım arkadaşlarım için.



A.D., Caruso, Markieff, Dwight, KCP, Jared Dudley, Taylon, Kostas ve Devonte için üzüldüm. Umarım kimseyi atlamamışımdır. Kuz da var. Onlar için üzülüyorum, çünkü bir şampiyonluk kutlamasının gücünü görme fırsatları olmadı. Partiden geçit törenine ve sonra tekrar partiye geçememiş olmamız, beni çok sinir etmişti. Çünkü bir şampiyon olarak bunu hissetmeniz gerekir.



Soyunma odası kutlamasını tecrübe ediyorsunuz, bu harika, ama bu çok hızlı bitiyor.. Bu kadar hızlı bir şekilde bitmesi sonrası, taraftarlarla geçit töreninde inanılmaz bir zaman geçiremememiz, toplulukla bunu kutladıktan sonra kendi aramızda kutlama yapamamamız ve dışarı çıkıp parti yaparak eğlenemememiz, 2020'nin berbat olmasından ötürü..."



