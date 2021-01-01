LeBron: "Þu play-in'i her kim bulduysa, kovun gitsin!"

Los Angeles Lakers süperstarý LeBron James, dün gece Toronto Raptors'a karþý alýnan maðlubiyetin ardýndan 'play-in' turnuvasý konseptini aðýr bir þekilde eleþtirdi.



Takýmý son yedi maçýn altýsýný kaybeden LeBron, karþýlaþmadan sonra þunlarý söyledi:



"Bu saçmalýðý her kim bulduysa, kovulmasý lazým."



Dün geceki yenilgiyle Lakers, Batý Konferansý'nda Dallas Mavericks ve Portland Trail Blazers ile beþinci ve yedinci sýralar arasýnda üçlü bir beraberliðe düþtü. Sezon sonunda hangi takým yedinci sýrada yer alýrsa, playofflarýn ilk turuna hemen geçmek için sekizinci sýradaki takýmý yenmesi gerekecek.



Mevzubahis maçý kaybeden ekip ise, Batý'da sekizinci ve son sýradaki playoff takýmýný belirlemek için dokuzuncu ve onuncu sýradaki ekipler arasýndaki karþýlaþmanýn galibi ile karþý karþýya gelecek.



Dallas Mavericks'in sahibi Mark Cuban ve takýmýn yýldýzý Luka Doncic de Nisan ayýnda play-in turnuvasýyla ilgili endiþelerini paylaþan isimler arasýndaydý.



