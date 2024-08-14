Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ABD Milli takımında beraber oynadığı Stephen Curry'nin yeteneğine "hayran kaldığını" söyledi.



James ve Curry, bu yaz 2024 Paris Olimpiyat Oyunları için takım arkadaşı olarak bir araya geldi.



Turnuvanın MVP ödülünü kazanmış olan James, Curry ile geçirdiği zamandan övgüyle bahsederek, işi herkes için ne kadar kolay hale getirdiğinden bahsetti:



"Daha önce de yaptıklarını görmüştüm. Farklı formalarla. Onun tarafında olmak güzel. Yeteneğine hayran kalıyorsunuz. Onunla oynadığınızda, oyunun öbür tarafında rakibi durdurarak, hücumda topu ona vermeye devam ediyorsunuz."



James ve Curry'nin kariyerleri, Curry'nin 2009'da draft edilmesinden bu yana birçok kez kesişmişti. İlk Final karşılaşmaları 2015'teydi ve Steph ve Warriors, James ve Cleveland Cavaliers'ı yenerek şampiyonluğu kazanmıştı.



Sonraki üç Finalde üst üste karşı karşıya gelen ikiliden LeBron, Warriors'ın 2017 ve 2018'de Kevin Durant'i kadrosuna katarak şampiyon olmalarından önce, 2016'da başarıya ulaşmıştı. İkilinin son playoff karşılaşması, Warriors ve Lakers'ın Batı grubunda karşılaştığı geçen yaz gerçekleşmişti.



James, Olimpiyatlarda maç başına 14,6 sayıyla ve 3,8 asistle bu alanlarda takıma liderlik ederken, Curry ise maç başına 12,4 sayı ve 2,4 ribaund ortalamalarıyla katkı vermişti.





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