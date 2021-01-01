LeBron, Squid Game'in yaratıcısına karşılık verdi!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, ünlü Netflix dizisi Squid Game'in yaratıcısı Hwang Dong-hyuk'un kendisiyle ilgili ifadelerine karşılık verdi.



Şu anda dünyanın en popüler dizilerinden biri olan ve milyonlarca kişi tarafından izlenen Squid Game'i izleyenlerden biri de, Lakers yıldızı James'ti.



Geçtiğimiz haftalarda ilk sezonu bitiren ve sezon finalini beğenmediğini açıklayan LeBron, şu ifadeleri kullanmıştı:



"Evet, bitirdim. Sonunu beğenmedim ama. İkinci sezonu çekeceklerini biliyorum."



"DEVAMINI KENDİ ÇEKSİN"



Dong-hyuk, Guardian'dan Stuart Jeffries ile yaptığı röportajda, James'in bu ifadelerine şöyle yanıt vermişti:



"Space Jam 2'yi izlemiş miydiniz? LeBron James iyi biridir ve istediğini söyleyebilir. Buna saygı duyarım. Tüm sezonu izlediği için minnettarım. Ama ben yazdığım sonu değiştirmezdim. Kendisini tatmin edecek bir son istiyorsa, belki kendisi devamını çekebilir. Ben de sonra izleyip belki ona 'Sonu hariç tüm diziyi beğendim' diyen bir mesaj gönderirim."



LEBRON JAMES'İN YANITI



LeBron, nispeten agresif olan bu cevaba, gülme emojileri eşliğinde şöyle bir tweet'le cevap verdi:



"Bu gerçek olamaz değil mi?!! Umarım değildir."



