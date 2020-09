LeBron: "Spoelstra'ya yıllarca saygısızlık ettiniz..."

Miami Heat koçu Erik Spoelstra ve eski oyuncusu Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, NBA Finalleri serisi öncesi birbirlerine karşılıklı övgülerde bulundular.



LeBron, 2010-2014 yılları arasında Heat ile dört yıllık harika bir dönem geçirmiş ve takımla arka arkaya dört kez Final serisi oynayıp, bunlardan ikisini kazanmıştı.



Şimdi, altı yıl sonra James, 2020 NBA Finalleri'nde Heat ile karşılaşacak ve Miami'nin başantrenörü Spoelstra, 2014'te takımını terk ettiğinden beri LeBron için nelerin değiştiğini anlattı:



"Artık her şeyi görmüş birisi. Kariyerinin bu noktasında, tek olayı kazanmak. Ve bu yaşında yaptığı şeyi yapma yeteneği, inanılmaz derecede nadirdir. Ancak bunu sürdürebilmek için, insanların görmediği anlarda çok çalışıyor. LeBron'un Cleveland'a ve ardından Los Angeles'a geçtiğinde yaptıklarını görmek, gerçekten büyüklüğünün ve kazanmaya olan bağlılığının bir kanıtıdır."



"SPO'YA ÇOK SAYGISIZLIK ETTİNİZ..."



James, MVP ödülü adaylığında ikinci sırada bitirdiği ve Lakers'ın playoff maratonunun önemli bir parçası olduğu, inanılmaz bir yıl geçirmişti.



Ancak LeBron, medyanın Spoelstra'ya hak ettiği saygıyı vermediğini düşündüğünü belirterek, 46 yaşındaki koçun liyakatini düşürdükleri için muhabirleri şu şekilde fırçaladı.



"Hep dediniz ki, 'Altında LeBron var, (Dwyane) Wade var, (Chris) Bosh var. Her koç bunu yapabilir.' Hayır, her koç bunu yapamaz. Eğer herhangi bir koç yapabilseydi, bu ligde çok daha fazla şampiyon takım olurdu ve çok daha başarılı koçlar olurdu.



Ama Spo bunları sever. Spo'yu besleyen şey, basketbol dünyasında ona göstermiş olduğunuz saygısızlıktır. Ve burada oturup Spo'nun nasıl biri olduğunu bilmiyormuşum gibi davranmayacağım, çünkü o, büyük bir koç olarak lanse edilmese bile, çok iyi bir koçtur. Muhtemelen yaptığı hazırlıklar nedeniyle büyük bir koç da diyebilirim. Her karşılaşmaya, sanki son kez koçluk yapacakmış gibi hazırlanır. Bunu biliyorum."



Finallerin 1. maçı, bu gece TSİ 04.00'te oynanacak.