LeBron: "Space Jam için 15 yıl önce teklif almıştım!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, "Space Jam" devam filmi için 15 yıl önce gelen teklifi, henüz hazır olmadığı için geri çevirdiğini söyledi.



2006 yılında 21 yaşındayken, efsane oyuncu Michael Jordan'ın 1996'da rol aldığı "Space Jam" filminin ikinci versiyonu için bir rol teklifi alan LeBron, bu büyük bir fırsat olmasına rağmen, rolü üstlenmeye hazır olmadığı için teklifi reddettiğini belirtti:



"Bu kadar büyük bir şeyi yapmaya hazır olduğumu düşünmemiştim. Oyunuma odaklanmaya devam ederek, her şeyimi ona adamak istemiştim."



Michael Jordan hayranlığı genç yaşta başlayan LeBron, Space Jam filminin orijinal versiyonunun çocukluğunun "büyük bir parçası" olduğunu belirtti. James aynı zamanda, lisede birinci sınıf öğrencisiyken MJ ile ilgili en çok hayran olduğu şey sorulduğunda ise, şu yanıtı verdi:



"Pek çok oyuncu oyunu nasıl oynayacaklarını biliyor, ancak gerçek anlamda nasıl oynayacaklarını pek bilmiyorlar. Topu çemberden geçirebiliyorlar, fakat ben olayları henüz gerçekleşmeden görüyorum. Bir adamın takımını nasıl daha iyi yapabileceğini, Jordan'ı izleyerek öğrendim."



