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LeBron, Space Jam 2'nin setinde duygusallaştı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2021'de vizyona girmesi beklenen 'Space Jam 2' filminin setinde duygusal ve güçlü bir konuşma yaptı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2021'de vizyona girmesi beklenen 'Space Jam 2' filminin setinde duygusal ve güçlü bir konuşma yaptı.

LeBron, yeni "Space Jam" filminin bir parçası olma fırsatı tanınacağı için son derece heyecanlıydı. Lakers yıldızı "Space Jam" i izleyerek büyüdüğünü ve bunun reddedemeyeceği bir fırsat olduğunu söylemişti. Ancak çekimler sırasında oyuncu kadrosuna ve ekibe hitap ederken de duygusallaştı.

Kısa bir süre önce, merakla beklenen devam filmindeki rolünü tamamladıktan sonra, ABD'nin Ohio eyaletinin Akron şehrindeki kökenine uzanan, iç açıcı bir konuşma yaptı:

"Size karşı tamamen dürüst olacağım çocuklar, projeyi öğrendiğimde, 'Bu Space Jam! İzleyerek büyüdüğüm bir film!' demiştim. İdol aldığım adamlar filmdeydi. 'Kesinlikle yapmalıyım' demiştim. Space Jam'i geri çeviremem mümkün değildi!

Ben Akron'dan küçük bir çocuğum sadece,  Cleveland'ın dışında çok küçük bir kasaba. Tek ebeveynli bir aileden gelen tek çocuktum ve annemin kesinlikle hiçbir şeyi yoktu. 16 yaşında, lise ikinci sınıf öğrencisi olarak bana hamileydi. Yani gerçekten bu noktada olmamam gerekiyordu.

Şehrin iç kesimlerinde büyüyen bir Afroamerikalı olarak, başarılı olmanızın hiçbir yolu olmuyor. Ve şu anda üç çocuğu olan Afroamerikalı bir yetişkin olarak, içinde bulunduğum durumlardan kendimi kurtardığım gerçeği var. Bu yaşadıklarım, benim için fazla gibi geliyor."

Film 2021'e kadar vizyona girmeyecek ve James dışında başka NBA yıldızları da bulunuyor. Damian Lillard, Anthony Davis ve Klay Thompson'ın da filmin bir parçası olduğu açıklanmıştı.

Orijinal "Space Jam" filminin kadrosunda efsane oyuncular Michael Jordan, Charles Barkley, Patrick Ewing ve Larry Bird bulunuyordu.


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