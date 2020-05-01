LeBron, Space Jam 2'nin logosunu tanıttı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, 2021'de vizyona girecek filmi "Space Jam 2"nin logosunu duyurdu.LeBron'un Lakers'a gitme sebeplerinden biri de, film yapma hayallerini gerçekleştirmekti. Şimdi 35 yaşındaki oyuncu, basketbol dünyası için kült niteliğinde olan "Space Jam" filminin uzun zamandır beklenen devam filminin logosunu tanıttı.James, Instagram hesabından "Space Jam 2" şapkası giydiği bir boomerang görüntüsü paylaştı:Warner Bros. Pictures ve Lakers yıldızının yapım şirketi SpringHill Entertainment'ın yapımcılığını üstlendiği yeni Looney Tunes animasyon filminin, 2021 yaz döneminde vizyona girmesi bekleniyor.James için "Space Jam 2" 1990'ların ortasındaki sevgili Michael Jordan liderliğindeki filmin izinden gidiyor. "Space Jam", Jordan'ın, Bugs Bunny liderliğindeki Looney Tunes ile rekabet etmek için Patrick Ewing, Charles Barkley ve Larry Johnson gibi NBA yıldızlarının basketbol yeteneklerini çalan şeytani "Monstars"a karşı mücadele ettiği klasik bir filmdi.