LeBron, Space Jam 2'de giyeceği formayı tanıttı!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, merakla beklenen "A New Legacy" adlı Space Jam'in devam filminde giyeceği yeni formayı gösterdi.LeBron, medya şirketi UNINTERRUPTED aracılığıyla bir video yayınladı:Lakers süperstarı, orijinal 1996 filminde Michael Jordan tarafından giyilen düz beyaz üniforma tasarımından uzaklaşmış durumda. Deniz mavisi rengiyle "Tune Squad" adını taşırken, sağ tarafta da Looney Tunes'un dairesel logosu sergileniyor.LeBron'un her zamanki numarası ve Michael Jordan'ın da ilk filmde kullandığı 23 yerine,kullanmayı tercih ettiği de görülüyor.Warner Bros. Pictures tarafından geri dönen Space Jam 2'nin,'de Amerika Birleşik Devletleri'nde vizyona girmesi planlanıyor. Animasyonlu spor komedisi, serinin ilk filminin büyük başarısını tekrarlamayı amaçlıyor.LeBron'a, Looney Tunes'un en sevilen çizgi film karakterleri Bugs Bunny, Daffy Duck ve Lola Bunny de dahil olacak. Aktörler Don Cheadle ve Sonequa Martin-Green de ana kadroda bulunan isimlerden.Dahası, mevcut NBA oyuncularıve'nın, WNBA süperstarlarıveile birlikte filmde görünmeleri bekleniyor.