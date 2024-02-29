LeBron son çeyrekte çıldırdı, Clippers'ı 21 sayı farktan dönüp devirdi!

NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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LeBron son çeyrekte çıldırdı, Clippers'ı 21 sayı farktan dönüp devirdi!
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29 Şubat 2024 09:00
NBA'de normal sezon heyecanı, geride bıraktığımız gece oynanan altı karşılaşmayla devam etti.

PACERS 123-114 PELICANS

Indiana Pacers, Gainbridge Fieldhouse'da New Orleans Pelicans'ı 123-114 mağlup etti.

Pascal Siakam, Pacers'a 24 sayı, 11 ribaund, 5 asist ve 2 blokla yaptığı sekizinci double-double'ıyla liderlik etti. Tyrese Haliburton 17 sayı, 3 ribaund ve 13 asistle bu sezonki 34. double-double'ını yaptı. Obi Toppin ve Bennedict Mathurin ise 16'şar sayıyla maçı tamamladı.

Brandon Ingram, Pelicans'a 30 sayı, 6 ribaund ve 4 asistle liderlik etti. Zion Williamson 23 sayı, 3 ribaund ve 4 asistle katkıda bulunurken, CJ McCollum 23 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle oynadı.

MAVERICKS 136-125 RAPTORS

Dallas Mavericks, Scotiabank Arena'da ev sahibi Toronto Raptors'ı 136-125 devirdi.

Luka Doncic 30 sayı, 16 asist ve 11 ribaundla bu sezonki 11. triple-double'ını yaptı ve Mavericks'in en skorer ismi oldu. Kyrie Irving 29 sayı kaydederken, PJ Washington 23 sayı, 6 ribaund ve 3 blokla oynadı.

Immanuel Quickley 28 sayı, 9 asist, 5 ribaund ve 2 top çalmayla Raptors'taki en skorer isim oldu. RJ Barrett 26 sayı, 6 asist ve 5 ribaundla oynarken, Scottie Barnes 19 sayı, 11 ribaund, 7 asist ve 3 top çalmayla oynadı.

BULLS 132-123 CAVALIERS

Chicago Bulls, United Center'da konuk ettiği Cleveland Cavaliers'ı iki uzatma sonunda 132-123 mağlup etti.

DeMar DeRozan, 49 dakika forma giydiği maçta 35 sayı, 10 ribaund, 5 asist ve 1 blokla Bulls'a liderlik eden isim oldu. Nikola Vucevic 24 sayı, 13 ribaund, 5 asist, 2 top çalma ve 2 blokla maçı tamamlarken, Ayo Dosunmu 21 sayı, 3 ribaund, 4 asist, 1 top çalma ve 1 blokla oynadı.

Cavs cephesinde Evan Mobley 25 sayı, 13 ribaund ve 4 blokla takımın en skoreriydi. Darius Garland 23 sayı, 2 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla devam ederken, Donovan Mitchell 19 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle oynadı.

TIMBERWOLVES 110-101 GRIZZLIES

Minnesota Timberwolves, Target Center'da Memphis Grizzlies'i 110-101 yendi.

Anthony Edwards, Timberwolves'u 34 sayıyla galibiyete taşıyan isim olurken, Karl-Anthony Towns 13 sayı, 11 ribaund, 3 top çalma ve 2 asistle oynadı.

Jaren Jackson Jr. 33 sayı, 13 ribaund ve 3 top çalmayla Grizzlies'in en iyi oyuncusuydu. Ziaire Williams ise 16 sayı ve 8 ribaundla oynadı.

NUGGETS 117-96 KINGS

Denver Nuggets, Ball Arena'da konuk ettiği Sacramento Kings'i 117-96 mağlup etti.

Jamal Murray 32 sayı, 3 ribaund, 6 asist ve 1 top çalmayla Nuggets'a liderlik etti. Nikola Jokic 14 sayı, 14 ribaund, 11 asist, 3 top çalma ve 2 blokla oynarken, Aaron Gordon ise 17 sayı, 6 ribaund ve 6 asistle katkıda bulundu.

Keegan Murray, 21 sayı, 4 ribaund, 1 top çalma ve 1 blokla Kings'in en etkili ismiydi. Chris Duarte 18 sayı, 3 ribaund, 2 top çalma ve 2 blokla oynarken, Malik Monk ise 14 sayı, 5 ribaund, 5 asist ve 1 top çalmayla maçı tamamladı.

LAKERS 116-112 CLIPPERS

Los Angeles Lakers, Crypto.com Arena'da LA Clippers'ı 116-112 mağlup etti.

LeBron James, 23'ü son çeyrekte olmak üzere toplamda 34 sayı, 6 ribaund, 8 asist ve 2 blokla oynayarak Lakers'ı galibiyete taşıyan isim oldu. Anthony Davis 20 sayı, 12 ribaund, 2 asist, 2 top çalma ve 3 blokla oynarken, D'Angelo Russell 18 sayı, 2 ribaund ve 6 asistle, Austin Reaves ise 13 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle oynadı.

Clippers'ta Kawhi Leonard 26 sayı, 7 ribaund ve 6 asistle takımın en skoreriydi. James Harden 23 sayı, 3 ribaund ve 9 asistle oynadı. Terance Mann 16 sayı, 6 ribaund ve 2 asistle, Norman Powell ise benchten 14 sayı, 4 ribaund ve 2 asistle maçı tamamladı.

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