Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'a katıldıktan sonra Shaquille O'Neal'ın kendisine nasıl baskı yaptığını açıkladı.



LeBron, Lakers'a 2018-19 sezonunda serbest oyuncu olarak katılmıştı. İlk sezonu o kadar etkileyici olmasa da, Lakers ile bu sezon şampiyonluğu kazanmayı başarmıştı.



James, Road Trippin podcasti'nde yakın zamanda yaptığı bir röportajda, Lakers efsanesi Shaq'ın, üzerindeki baskıyı nasıl biriktirdiğini anlattı:



"Shaq herkese sert davranır. Onun şunu söylediğini hatırlıyorum, 'Arenada bir bayrağınız olana kadar, bir Laker değilsiniz' gibi bir şeydi. Ben de 'Of, bu çok fazla baskı' demiştim. Staples'ın içine yürüdüğümü ve yukarı baktığımda tüm o lanet bayrakları ve formaları görüp, 'Yapacak çok işin var' dediğimi hatırlıyorum."



Geçtiğimiz sezon Lakers, LeBron ile eşleşmek için New Orleans Pelicans'dan Anthony Davis'i getirmiş, bunun dışında Dwight Howard ve Danny Green gibi bazı önemli veteran isimleri de takıma ekleyerek sezonu şampiyon tamamlamıştı.



