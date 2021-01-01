LeBron, sezonun ikinci yarısına hazır: "Başlama zamanı!"

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, sezonun ikinci yarısına hazır olduğunu söyledi.



Sezonun ikinci yarısını bu gece Indiana Pacers karşısında açacak olan Lakers, 24-13'lük bir dereceye sahip ve Batı Konferansı'nda üçüncü sırada yer alıyor.



James, ESPN'den Dave McMenamin'e şu açıklamaları yaptı:



"Başlama zamanı geldi. Playofflar öncesi son turda hazırlanma ve toparlanma zamanı. Herhangi bir şekilde ağırdan almayacağım. Benim için başlama zamanıdır.



Sezonun ilk yarısında genelde birinci, ikinci ve üçüncü viteste, ikinci yarıda daha çok dört, beş ve altıncı viteste, playofflarda ise yedinci viteste giderim.



Ve kariyerimin son birkaç yılında, playofflara doğru zaman ilerledikçe bu şekilde oynamaya çok daha alışmış durumdayım."



Lakers, kalf zorlanması nedeniyle kadro dışı olan Anthony Davis'ten halen yoksun durumda. All-Star molasından önceki son dokuz maçı kaçırmış olan AD, bu gece Pacers'a karşı da oynamayacak olsa da, başantrenör Frank Vogel kendisinin bugün yeniden değerlendirileceğini belirtmişti.



