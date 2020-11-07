LeBron, sezonun erken başlamasından ötürü rahatsız!

Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, tarihe geçecek düzeyde kısa olan muhtemel ölü sezon konusunda hayal kırıklığını ortaya koydu.LeBron, dördüncü şampiyonluğunu kazandıktan sonra biraz daha dinlenmeyi umuyordu.Ulusal Basketbol Oyuncuları Sendikası'nın takım temsilcilerinin onayının ardından 22 Aralık'ta başlama kararı verilen yeni NBA sezonuyla ilgili James, Instagram hesabında paylaştığı hikayesindeki bir emojiyle, memnuniyetsizliğini ifade etti:Tarihe geçecek düzeyde olarak kısa olan geri dönüş, en çok James ve Lakers takım arkadaşlarını ve Miami Heat'teki NBA Finalleri rakiplerini etkileyecek.Lakers'ın Heat'e karşı şampiyonluğu kazandığı 11 Ekim'deki 6. maçtan sonra, her iki taraftaki oyuncular, 72 maçlık yeni bir sezona hazırlanmak için muhtemel olarak sadece 71 gün dinlenebilmiş olacak. ESPN'e göre, bu ara dört büyük Kuzey Amerika profesyonel spor liginin tümünün tarihindeki en kısa ölü sezon olacak.Bu arada, bubble'da NBA'in yeniden başlamasına katılmaya hak kazanamayan takımlar ise, benzeri görülmemiş bir dokuz aylık dinlenme süreci geçirmiş olacaklar.Lakers guardı Danny Green, Ekim ayında yaptığı açıklamada, James de dahil olmak üzere bazı takım arkadaşlarının, sezonun Aralık ayında başlaması halinde ilk ay oturabileceklerine inandığını söylemişti.