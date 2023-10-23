Los Angeles Lakers süperstarı LeBron James, Lakers'ın normal sezonu son NBA şampiyonu Denver Nuggets'a karşı açmasının kendisine ekstra bir motivasyon sağlamadığını söyledi.



James, 2023-24 sezonunu kendilerini geçtiğimiz sezonun playofflarından eleyen Nuggets'a karşı açacak olmasının kendisine ayrı bir motivasyon sağlayıp sağlamadığı üzerine düşüncelerini şu şekilde dile getirdi:



"Artık rakiplerin kim olduğuna karşı pek motive olmuyorum. Buna ihtiyacım yok. Oynamak için motive olmadığımı söylemek istemiyorum çünkü her rakibe karşı oynamak için motiveyim. En iyilere karşı rekabet etmeye bayılıyorum. Ama beni motive edecek spesifik bir kişiye ya da ekibe ihtiyacım yok. Ben kendi kendimi motive ediyorum. Bu bana yetiyor.



Gerçekten çok iyi bir takım olabiliriz. Haziran'ı düşünmüyorum bile. Oyun çok kıymetli ve basketbol tanrılarıyla bu şekilde uğraşamam. Bunu hafife alamam."



Lakers'ın 2022-23 sezonu, Lakers'ı dört maçta mağlup ederek Batı Konferansı finalini kazanan Nuggets yüzünden sona ermişti. Nuggets, NBA Finallerinde Miami Heat'i mağlup ederek takım tarihindeki ilk şampiyonluğunu elde etmişti.



21. sezonunu dört gözle bekleyen James, Larry O'Brien Kupasının "her gün" aklında olduğunu sözlerine ekledi.



